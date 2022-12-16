"Мы (на выставку — ИФ) вывесили не очень много работ — это частные собрания, личные коллекции каждого нашего художника, ведущего мастера. Думаю, это не последняя наша выставка здесь, в Щелковской галерее (...) Благодаря работникам галереи мы увидели как оригинально, интересно можно показать вещи разных промыслов Павловского Посада, Жостово и Дулево и немножечко Гжели и даже изделия золотого шитья. За это огромное спасибо", — сказал на открытии заслуженный художник России, главный художник ООО "Жостовская фабрика" Михаил Лебедев.

Всего на выставке представлено около 100 экспонатов: жостовские подносы, павлово-посадские платки, фарфор Дулево, Гжель, елочные игрушки ручной работы из Клина и др.

Выставка, посвященная году культурного наследия, продлится до 15 января.