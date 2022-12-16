"В Западно-Сибирском транспортном регионе в результате прокурорского вмешательства приняты меры к отстранению от плавания 15 теплоходов, не отвечавших требованиям безопасности эксплуатации", — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве также отметили, что нарушения были выявлены и в других регионах России. В частности, отступления от закона о лицензировании и технических регламентов обнаружены в деятельности организаций и лиц, занимающихся перевозками пассажиров и организацией экскурсий на Байкале.

"Установлено, что в ряде случаев посадка людей на борт выполнялась с превышением норм пассажировместимости, граждане спасательными жилетами не обеспечивались, не соблюдались правила судовождения", — уточняет Генпрокуратура.

Кроме того, "факты ненадлежащего технического состояния и игнорирования противопожарных требований были выявлены также Волго-Донским, Керченским, Саратовским, Севастопольским, Сочинским транспортными прокурорами".

По результатам проверки, проводившейся в навигационный период 2022 года, прокурорами выявлено около 7 тыс. нарушений. "К административной ответственности привлечены более 850 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 37 уголовных дел", — добавили в надзорном ведомстве.