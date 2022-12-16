"Собственные рейсы "Аэрофлота" из аэропорта Пулково в Стамбул выполняются на самолетах Boeing-737-800 четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полеты в Самарканд под кодом SU осуществляет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Помимо "Аэрофлота", рейсы из Петербурга в турецкие города Стамбул, Бодрум и Даламан выполняют Pegasus Airlines и Turkish Airlines, в Анталью — Turkish Airlines и Southwind Airlines.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, в настоящее время из Петербурга выполняются авиарейсы в пять городов Узбекистана. Так, в Самарканд, помимо "России", летают узбекские авиакомпании Uzbekistan Airways (3 раза в неделю) и Qanot Shark (2 раза в неделю), в Ташкент — Uzbekistan Airways (ежедневно), в Ургенч — Uzbekistan Airways (3 раза в неделю), в Фергану — Uzbekistan Airways (1 раз в неделю), в Бухару — Uzbekistan Airways (2 раза в неделю) и Qanot Sharq (2 раза в неделю).