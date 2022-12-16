Выставка расскажет об эволюции оружия с момента появления в VII веке и до периода наибольшего распространения в XVII веке.

Древние клинки, металлические детали рукоятей и ножен, которые посетители увидят в экспозиции, — настоящие свидетели эпох. Это находки VII-XVII веков с территорий Северного Кавказа, Западной и Южной Сибири, южнорусских степей, Центральной России.

Кроме того, несколько предметов были обнаружены во время археологических раскопок в Тульской области.

"Выставка уникальна тем, что мы решили подать материал с позиции военной археологии. Мы хотим на выставке не просто показать ту красоту, которая есть в нашей коллекции, а максимально рассказать о том или ином типе оружия, чтобы в воображении наших посетителей эти предметы ожили", — рассказал куратор выставки, заведующий сектором военной истории музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов.

На выставке подлинные предметы раскрывают разные темы. Одни расскажут о сабле как предмете роскоши и помогут представить оружие Дмитрия Донского. Известно, что московский князь получил в наследство от своего отца Ивана Красного "саблю с перевязью в золоте". Также ученые считают, что именно с саблей в руках Дмитрий Донской одержал победу на Куликовом поле.

О том, как украшали оружие для знати, можно проследить на клинках и деталях сабельного набора, на убранстве ножен, представленных на выставке.

"Современный человек может увидеть саблю только в руках солдат почетного караула, на реконструкциях великих битв прошлого или в музейных коллекциях. Но более тысячи лет сабля была грозным оружием ближнего боя. Ее в наш мир принесли кочевники в эпоху Средневековья. Позже она служила в армиях сотен государств, пока кавалерия не исчезла с полей сражений в середине XX века", — отметила пресс-секретарь музея Любовь Котикова.

На выставке также представлены интереснейшие образцы, которые расскажут о древнем ритуале — смерти сабли.

Экспонаты из фондов музея-заповедника "Куликово поле" поведают и о том, как связаны во времени и пространстве всадники, сабли и стремена — ведь наиболее эффективно это оружие было в конном строю.

Выставка будет работать до сентября 2023 года.