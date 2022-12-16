"Число туроператоров в республике, зарегистрированных в федеральном реестре туроператоров, за год выросло вдвое", — говорится в сообщении.

В частности, в 2021 году в реестр было внесено 17 туроператоров, а в настоящее время их стало 39.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о том, что регион с начала года посетили свыше 3,5 млн человек, в том числе более 2 млн человек обслужил аэропорт, еще порядка 1,5 млн — приехали в Дагестан на поездах.

В следующем году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Дагестан получит около 533 млн рублей.