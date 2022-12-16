В конце марта выставку "Купеческий портрет XVIII — начала ХХ века" сменит проект "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея".

"Выставка дает уникальную возможность увидеть памятники фалеристики Исторического музея и познакомиться с историей орденов и наградными системами в разных странах мира. Любой орденский знак, помимо обозначения заслуг кавалера, — образец ювелирного искусства, выполнявшийся строго индивидуально и по определенному стандарту", — говорится в сообщении.

Ордена изготавливались из золота и серебра в различной ювелирной технике, украшались драгоценными камнями.

На выставке будут представлены ордена Великобритании, Пруссии, Франции, Австро-Венгрии, Японии, Таиланда и других европейских и азиатских государств.

В следующем году исполняется 155 лет со дня рождения и 105 лет со дня гибели последнего российского императора Николая II. Монарху посвящена выставка "Николай II. Семья и престол", которую филиал ГИМ представит в апреле.

Выставка даст посетителям возможность "взглянуть" на жизнь российского правителя и его семьи через беспристрастный объектив фотокамеры. Экспозиция подчёркнуто документальна: в памятниках из собрания Государственного исторического музея (в основном — хроникальной фотографии) запечатлены почти все этапы жизни российского монарха. При этом акцент сделан на две темы: "Николай II — глава империи" и "Николай II — глава семьи".

Помимо фотографий будут экспонироваться живописные портреты императорской четы, акварели с эпизодами из жизни царской семьи, рисунки императрицы Александры Федоровны, уникальные исторические документы, в том числе автографы последних Романовых.

Осень в филиале Исторического музея в Туле начнется с выставки "ARS BOTANICA. Флоральные мотивы в бисере первой трети XIX века", посвященной цветам и их метафорическому восприятию в российской культуре.

Среди экспонатов выставки посетители увидят вышитые ридикюли, кошельки, пояса, туфельки, бумажники, скатерти и много другое.

Завершится выставочный год в филиале ГИМ проектом "Шедевры Императорского стеклянного завода из собрания Исторического музея".

Большинство памятников выставки были изготовлены на Императорском стеклянном заводе в Санкт-Петербурге по заказам Императорского двора. Они бытовали во дворцах членов российского императорского дома в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон, были признаком самого высокого статуса для их обладателей.

Проекты изделий завода разрабатывали ведущие художники своего времени, произведения отличались особым мастерством и стилем.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.