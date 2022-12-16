"Планируют работать 115 объектов размещения со средней загрузкой 55% и 11 объектов турпоказа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция, Росгвардия, МЧС и другие службы перейдут на усиленный режим работы. Мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер противопожарной и санитарной безопасности.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что в городах и районах региона не планируют проводить массовые масштабные мероприятия в новогодний период, включая праздничные концерты и фестивали, а также театрализованные показы и запуск фейерверков.