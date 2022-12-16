"С 19 года мы этого не делали из-за пандемии, но мы возобновили нашу "Кутерьму". Это фестиваль, который несколько лет назад вошел в топ самых значительных новогодних фестивалей России", — сказал он.

По словам Панкратова, мероприятия пройдут как в самом дворце, так и во дворе. В частности, одна из составляющих "Кутерьмы" — Рождественская ярмарка — пройдет на плацу перед зданием дворца. В центре площади перед дворцом будет стоять новогодняя ель.

В театральном зале гатчинского дворца для гостей фестиваля выступят музыкальные коллективы, в том числе струнный квартет Глазунова, солисты Мариинского театра, а также казачий ансамбль "Атаман".

"Ежедневно там будут происходить и пляски, и танцы, и музыка, и гадание. Раз в час будет что-то происходить", — добавил директор музея.

Говоря в целом о посещаемости музея-заповедника, Панкратов отметил, что число туристов увеличилось почти вдвое по сравнению с 2021 годом.

"Несмотря на все пандемийные и постпандемийные сложности, посещаемость у нас достаточно хорошая, интерес к музею явно растет. В этом году на сегодняшний момент прирост посещаемости по сравнению с прошлым годом у нас составил порядка 50%. При этом мы в этом году на время закрывали парк", — сказал он.

По данным Панкратова, в 2021 году музей-заповедник посетили 236 тыс. 192 человека, в 2022 — 396 тыс. 287. Увеличивается число самостоятельных туристов.