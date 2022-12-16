"Решение о возможности выполнения полетов авиакомпании IFly через воздушное пространство Сирии может быть принято только после детальной проработки вопроса со всеми уполномоченными органами и получения соответствующих гарантий от авиаперевозчика о соблюдении прав пассажиров на безопасную авиаперевозку", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Со своей стороны, Росавиация продолжает межведомственное согласование вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами.

Как отметили в ведомстве, авиакомпания заблаговременно была уведомлена авиационными властями Иордании о запрете на использование своего воздушного пространства с 15 декабря 2022 года, однако не предприняла мер для решения вопроса выполнения своих обязательств перед пассажирами.

Росавиация в целях дополнительной оценки безопасности полетов перед использованием воздушного пространства Сирии запросила авиакомпанию представить оценку рисков. для полетов гражданских воздушных судов.

"По состоянию на 14:00 мск 16 декабря, документов от IFly об оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков, не представлены", — подчеркнули в ведомстве.

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Более тысячи пассажиров ждут вылета дома или в гостиницах Москвы. В свою очередь, ожидающие вывозных рейсов в Египте туристы размещены в нескольких отелях.

Согласно информации от авиакомпании, первый рейс по новому маршруту может отправиться в Египет в 20:00 мск.