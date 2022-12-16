По итогам 2021 года траты туристов в Петербурге составляли около 234 млрд рублей, таким образом, за год показатель вырос на 56,5%.

Из указанной суммы 336,6 млрд рублей в городской экономике, как ожидается, оставят российские туристы, на иностранцев придется порядка 30 млрд рублей.

Средний чек на человека за поездку в Петербург в 2022 году вырос на 24% относительно 2021 года и составил 39,8 тыс. рублей, что произошло за счет роста цен на междугородний транспорт и увеличения расходов на проживание и питание в городе.

Гости из дальних стран в среднем тратили в Петербурге порядка 113 тысяч рублей за одну поездку на человека в 2022 году, гости ближнего зарубежья — 64 тысячи рублей. Расходы иностранных туристов за год выросли на 2,8% для ближнего зарубежья и на 17% — для дальнего.

Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург по итогам года, как ожидается, составит 8,08 млн человек, что на 32,8% выше показателя 2021 года (6,07 млн человек).