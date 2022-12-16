Здание будет четырехэтажным, рассчитано на 172 номера разной категории. В гостинице планируют разместить несколько ресторанов, большой конференц-зал для проведения различных мероприятий, спа-комплекс и тренажерный зал. В проекте предусмотрен подземный паркинг вместимостью от 180 мест.

Как заявила на заседании координационного совета по градостроительной деятельности начальник управления культуры и туризма администрации Тулы Татьяна Столярова, тема актуальна с точки зрения развития туристической отрасли.

"Сейчас Тула, действительно, популярное направление для отдыха, и ежегодно поток туристов увеличивается на 15-20%. В высокий сезон, а также в выходные и праздничные дни загрузка гостиниц составляет 100%. Из-за высокого спроса отмечается нехватка номерного фонда в историческом центре. Возможные варианты увеличения количества мест необходимо рассматривать", — заявила Столярова.

Архитекторы высказали свои пожелания по поводу внешнего вида предполагаемой гостиницы. Объект, по их мнению, должен дополнять и развивать концепцию исторического центра.

"Необходимо учитывать требования к возведению зданий в историческом центре: этажность, облик фасадов, прорабатывать транспортную и пешеходную доступность. Это очень ответственный участок", — подчеркнула председатель правления регионального отделения "Союз архитекторов России" Вера Гусева.

По итогам заседания было принято решение поддержать инициативу инвестора о строительстве гостиницы на земельном участке по улице Советской. В ближайшее время проект будет вынесен на публичное обсуждение.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Ростуризм планирует запустить пилотный проект по редевелопменту исторических центров городов РФ для повышения их туристической привлекательности. Первыми готовые проекты реновации представили Тула, Углич и Нижний Новгород.

В частности, ревитализация исторической части Тулы предусмотрена на площади 124 га. Необходимый объем финансирования предварительно составляет 7,9 млрд рублей. Всего планируется реконструировать 37 объектов недвижимости.

Основная часть работ по восстановлению исторического центра города была завершена в 2020 году к 500-летию Тульского кремля.