"Тюменская область — важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм. Увеличению взаимного турпотока будет способствовать сегодняшнее соглашение, открывающее новые возможности для развития событийного, познавательного, образовательного, делового и других форматов туризма", — сказал Собянин, слова которого привели в сообщении.

Соглашение также подписано с генеральным директором компании "СИБУР" Михаилом Карисаловым. Основной целью соглашения является создание благоприятных условий для развития туристской индустрии и рационального использования уникальных туристско-рекреационных ресурсов Москвы и Тюменской области.

В пресс-службе уточнили, что стороны планируют развивать детский, молодежный и семейный туризм, создавать межрегиональные маршруты и новые туристические продукты, обмениваться информацией о деловых и событийных мероприятиях, а также проводить взаимные обмены волонтерами.

Одним из важных совместных мероприятий станет продвижение образовательно-туристического проекта "Город открытий", который дает возможность школьникам совершить путешествие в Москву и познакомиться с городом как единым образовательным пространством. Для поездки в Москву группа может выбрать один из восьми образовательных маршрутов, посвященных креативным индустриям, транспорту и космосу, биотехнологиям и медицине, цифровым технологиям и телекоммуникациям, урбанистике.

Благодаря поддержке нефтехимической компании "СИБУР" аналогичный проект образовательного туризма развивает город Тобольск Тюменской области.

Также регионы совместно разрабатывают новые туристические продукты. Например, для деловых туристов, приезжающих из Тюмени в Москву, подготовлены предложения, включающие билеты на аэроэкспресс и экскурсии по столице, которые позволяют даже за один день увидеть основные достопримечательности и получить яркие впечатления от города.