"Экспозиция посвящена истории встречи двух разрозненных фрагментов большой алтарной створки XV века и сложному процессу реставрации, возвратившему к жизни один из них. Реставрация сделала возможным исследование редкой иконографии и временное воссоединение двух фрагментов большого алтаря", — говорится в сообщении.

Деревянная алтарная створка первой половины XV века была распилена на две части. Неизвестно, когда и почему это было сделано. Верхняя половина створки поступила в Эрмитаж в 1920 году из Государственного музейного фонда, а нижняя — в Музей истории религии в Петербурге из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Алтарная створка была расписана с обеих сторон. На одной располагались две отдельные композиции: вверху — "Поклонение волхвов", внизу — "Рождество", или "Поклонение Младенцу". Оборотная сторона целиком посвящена одному сюжету — "Успению Богоматери". Фрагмент с "Рождеством" много лет экспонировался в Музее истории религии, а эрмитажная часть с изображением "Поклонения волхвов" из-за плохого состояния находилась в фонде.

Деревянный щит, на котором написано "Поклонение волхвов", был расколот по вертикали на две части. Живописный слой имел записи, утраты, следы вандализма: процарапанные надписи, повреждённые лики и зрачки на изображениях святых. С 2017 года в лаборатории научной реставрации темперной живописи Эрмитажа проводились работы по реставрации экспоната: авторский красочный слой был раскрыт от позднейших наслоений, деревянная основа склеена, восполнены утраты живописи.

"В 2021 году реставрация была завершена, после чего появилась возможность заняться атрибуцией произведения и уточнением его иконографии. Было установлено, что эрмитажная доска является верхней частью алтарной створки, нижняя половина которой хранится в Музее истории религии. Объединить части вместе не представляется возможным, поэтому только с помощью современной компьютерной реконструкции можно представить, как выглядела створка трёхметрового алтаря", — поясняют в музее.

Фрагмент из Музея истории религии приписывается немецкому художнику XV века, а эрмитажный считали работой неизвестного мастера XV века, который, возможно, относился к Богемской школе. С помощью найденных аналогий удалось определить, что эта алтарная створка создана нюрнбергским живописцем первой половины XV века, который, как и многие нюрнбергские художники, испытал влияние богемской живописи времён её расцвета в XIV столетии.

"По окончании выставки нижняя часть створки вернётся в Музей истории религии, а верхняя займёт своё место в экспозиции немецкой живописи Эрмитажа, даже во фрагментарном виде являя пример того, что художественные традиции периода расцвета чешской живописи XIV века нашли своё продолжение и творческое развитие в нюрнбергских живописных мастерских следующего столетия", — говорится в сообщении.