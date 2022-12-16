"К сожалению, показательные кормления Фимы, так полюбившиеся нашим посетителям, отменены по простой причине. Медведь, как это принято в природе, залег в зимнюю спячку. Примечательно, что Фима решил "поспать" в это время впервые за многие годы. Видимо, сказались морозы и большое количество снега", — сказала Михайлова.

По ее словам, из-за погодных условий отменены показательные кормления и пернатых. А вот дикобразы в эти дни чувствуют себя довольно хорошо, и потому посетители смогут увидеть их "обед". Также показательно ежедневно кормят трубкозуба, броненосца и некоторых других обитателей.

"Так что нашим гостям есть что увидеть интересного в зоопарке и в эти зимние, холодные и снежные дни. А Фима когда проснется, будет голодным, и шоу будет продолжаться", — заключила Михайлова.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Он был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2000 особей.