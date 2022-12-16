Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Отправление из Тюмени в 16:05, из Барнаула — в 21:45.

Кроме того, с 8 января запланировано выполнение рейсов из Тюмени в Новокузнецк. Полеты будут выполняться по воскресеньям. Отправление из Тюмени в 6:25, из Новокузнецка — 12:20.

По данным пресс-службы авиакомпании, с 3 января рейс в Новокузнецк будет также выполняться из Сургута (ХМАО). Полеты будут осуществляться по вторникам. Время отправления из Сургута — 14:20, из Новокузнецка — 19:45.

"В новом году мы свяжем наши главные сибирские хабы — Тюмень и Сургут — с Новокузнецком. При необходимости увеличим число рейсов по этим направлениям", -приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По информации онлайн-табло аэропортов в Тюмени и Сургуте, рейсы по данным направлениям в настоящее время не выполняются.