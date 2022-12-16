"По прогнозам, регион посетят порядка 200 тыс. человек. В прошлом году у нас побывало в этот период более 140 тыс. в 12 наших горнолыжных центрах, театрах, музеях и праздничных мероприятиях", — сказала Туканова.

По ее словам, в области на Новый год уже забронировано 80% всего номерного фонда. В основном, популярны загородные места размещения, расположенные около природных парков, горнолыжных центров и различных достопримечательностей. В частности, высокий спрос на северное направление, начиная с Невьянска и Нижнего Тагила.

Туканова добавила, что общий туристический поток в области за 11 месяцев 2022 года превысил 2 млн человек.