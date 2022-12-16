"Авиакомпания EgyptAir увеличивает частоту полетов в столицу Арабской Республики Египта из московского аэропорта "Домодедово". Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Каир 14 раз в неделю", — говорится в сообщении.

Сейчас компания выполняет 10 рейсов в неделю между двумя столицами.

Пресс-служба отмечает, что с 19 декабря авиаперевозчик начнет выполнять два ежедневных рейса на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. Время в полете — 5 часов 30 минут.

EgyptAir и "Домодедово" сотрудничают с 2003 года. За время совместной работы компании обслужили почти 860 тыс. человек, в том числе в Каир перевезено более 600 тыс. пассажиров.