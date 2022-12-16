В дни новогодних каникул, с 29 декабря по 15 января, Ледовый театр Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной будет показывать на катке ежедневные представления для детей "Сказки на льду".

Главными героями станут двое юных петербуржцев, которые в компании волшебного Джинна путешествуют по разным сказкам и встречают множество любимых персонажей. Режиссером-постановщиком шоу выступил Никита Михайлов.

Музыку к спектаклю написали и аранжировали музыкальный руководитель Ледового театра, композитор и певец Николай Погорелов и композитор Евгения Немцева. Николай Погорелов и актриса Анастасия Ряполова озвучивают песни и реплики — каждое представление идет вживую.

Каток на Конюшенной выдержан в классическом петербургском стиле, общем для всего ансамбля площади. Размеры ледового поля — 18 на 40 метров. Во время массового катания — с 11:00 до 22:00 каждый день — на льду могут находиться до 100 человек. Смотреть представление Ледового театра можно будет с открытых трибун. Каток оборудован теплым фойе, зоной кафе с согревающими напитками, прокатом коньков от 26 до 46 размеров и "пингвинами" — специальными тренажерами для начинающих фигуристов.

Перед катком со стороны Большой Конюшенной улицы развернется рождественская ярмарка с большой новогодней елкой в центре. На ярмарке можно будет купить подарки и сувениры, попробовать разнообразные блюда и напитки. Конюшенная площадь станет логическим продолжением новогоднего прогулочного маршрута по центру Петербурга, который включает в себя Дворцовую и Манежную площади в их новогоднем убранстве.