"Группа енотов Московского зоопарка погрузилась в зимний сон. Этому способствовала стабильно низкая температура, а также в целом погода, которая в дикой природе затрудняет поиск и сбор корма", — говорится в сообщении.

В Московском зоопарке проживает группа из шести енотов. Примечательно, что на их территории устроено два домика, чтобы у животных всегда была возможность разойтись, но несмотря на это еноты предпочитают спать вместе.

"Наши еноты сейчас живут вшестером — и на их территории расположены два основательных домика, чтобы у группы всегда была возможность разойтись. Однако, согласно наблюдениям, Моисей, Шоня, Аким, Скалли, Груша и Тити предпочитают спать одной дружной пушистой кучей. Вместе теплее и уютнее", — уточняется в телеграм-канале столичного зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке на зиму уснули тушканчики и ежи. Енотам, в отличие от них, не свойственны серьезные изменения в метаболизме. "В отличие от тушканчиков или ежей им не свойственны драматические изменения метаболизма. Их состояние можно скорее назвать "режимом энергосбережения", — говорится в сообщении.

Еноты могут появляться на улице в период зимнего сна, отмечается в телеграм-канале Московского зоопарка.