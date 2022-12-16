"Уже сейчас можно сказать, что (авиакомпания — ИФ) "Уральские авиалинии" и аэропорт "Кольцово" прошли период турбулентности с минимальными потерями. Во многом это результат своевременной и продуманной господдержки. Считаю, что решения о предоставлении налоговых льгот аэропорту "Кольцово", а также о софинансировании прямых региональных воздушных перевозок в полной мере оправдали себя", — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Решение о налоговых льготах для "Кольцово" было принято в начале июня текущего года. Налог на имущество для аэропорта был снижен на 50% при условии сохранения организацией численности персонала и размера заработной платы.

"Евгений Куйвашев, проведя консультации с экспертным сообществом, профильными членами правительства, представителями отрасли принял решение — проработать возможность продления действия этой меры в следующем году", — говорится в сообщении.

Аэропорт "Кольцово" управляется УК "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.