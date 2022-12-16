"В Башкортостане в текущем году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили 126 общественных территорий".

В частности, были обустроены 45 парков и скверов, 17 набережных, семь площадей, 15 пешеходных зон и аллей.

Так, в селе Верхние Киги выполнено обустройство пешеходной улицы, прилегающей к центральной площади. В селе Зилаир благоустроена территория набережной пруда: обустроена площадка пирса, установлены раздевалки, контейнерная площадка для сбора ТКО, беседки, скамейки, шезлонги, два понтона, проведено освещение.

Как сообщалось, в 2021 году Башкирия выиграла федеральные конкурсы и получила 1,77 млрд рублей на благоустройство 146 общественных территорий.

В 2019 году в республике было благоустроено 185 общественных территорий, в 2020 году реализовано 103 таких проекта.