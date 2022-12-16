"Выставка "Всеобщий язык" исследует многообразные формы человеческого общения, попытки обретения общего языка через мудрость вероучений, географические открытия, повседневные ритуалы и непрекращающийся обмен информацией. Богатство многоязычия показано с помощью произведений искусства, а также манускриптов, рукописных книг и других раритетов, которые отражают историю письменности и ее роль в развитии человеческой цивилизации", — сообщили в пресс-службе галереи.

В семи разделах выставки будут представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, книжные памятники и разного рода письменные источники, свидетельствующие о попытках отдельных людей и целых народов договориться между собой: от египетских папирусов, клинописных табличек и новгородских берестяных грамот, до долговых расписок, частной переписки и дипломатических документов Нового времени.

Выставке также будет посвящен музыкальный фестиваль "Искусство перевода", в котором примут участие ведущие инструментальные и вокальные ансамбли, солисты и молодые звезды отечественной исполнительской школы.

Выставка "Всеобщий язык" сопровождается обширной образовательной программой, в которую входят лекции и дискуссии в Итальянском дворике, встречи с кураторами, научными сотрудниками музея и приглашенными экспертами. Впервые частью образовательной программы к выставке станут регулярные экскурсии на русском жестовом языке с обратным переводом для слышащих посетителей музея.

Выставка будет проходить до 19 марта.