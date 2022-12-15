"В 2023 году мы планируем ввести в эксплуатацию дополнительно четыре пассажирских единицы. Таким образом, в следующем году весь пассажирский флот Ялтинского филиала (КМП — ИФ) будет в работе. За эти восемь лет (с 2014 года — ИФ) такого не было", — сказал Зеленкевич на заседании "круглого стола", посвященного подведению итогов туристического сезона в Крыму в 2022 году.

Он пояснил, что ввод в эксплуатацию новых судов позволит увеличить пассажирские перевозки КМП до 100 тысяч пассажиров, при этом не уточнил объем перевозок в 2022 году.

Флот, который задействован сейчас, вышел "на максимальные эксплуатационные характеристики", судам больше 25-30 лет, отметил гендиректор. Уже готовы программы и технико-экономические обоснования по строительству новых судов — проектов PV500, PV300 и PV17, однако, сроки пока неизвестны.

Пассажирские суда КМП, сообщил Зеленкевич, будут работать на маршрутах Ялта — Ласточкино Гнездо, Ялта — Гурзуф, Ялта — Судак.

Зеленкевич также сказал, что в 2023 году Ялтинский филиал планирует прием и обслуживание пассажирского судна "Князь Владимир", который не работал в 2022-м из-за ограничений навигации в Черном и Азовском море.

"На 2023 год планируем работу этого судна, которое будет ходить по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи", — уточнил он.

ГУП РК "Крымские морские порты" занимается организацией судоходства в Керченском, Феодосийском, Ялтинском и Евпаторийском морских портах и на подходах к ним, предоставляет услуги перевозки пассажиров и грузов морским транспортом, по перевалке и хранению грузов.