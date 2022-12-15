Основные действующие лица выставки — ростовые фигуры, которые изображают завсегдатаев ассамблей — фаворитов Петра I, крупных государственных деятелей. Такие увеселительные собрания первый российский император позаимствовал из Европы.

Среди других интерактивных экспонатов — пиршественный стол ассамблеи с муляжами яств XVIII века. Муляжи изготовлены максимально точно и исторически достоверно: зелень, устрицы, мясное рагу, засахаренные фрукты, печеные груши. Здесь же рецепты этих блюд и названия предметов сервировки XVIII века. С накрытым столом соседствует "лаборатория запахов", где можно ощутить аромат сыров, копченостей и пряностей петровской эпохи.

"Посетителям предлагается узнать правила этих увеселительных собраний; увидеть и вдохнуть запах мясного рагу и жареных перепелок, которые вкушали гости; полистать книги той эпохи. Экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать", — говорится в сообщении.

Также посетители смогут увидеть цифровые копии вещей первой половины XVIII века из коллекции "Петергофа".

Текстовый материал экспозиции рассказывает о правилах ассамблей; о том, что было позволено делать на этих званых вечерах, а за что следовал штраф в виде осушения кубка Большого орла — почти литрового объема чаши.

Рядом — вторая выставка из "Петергофа": "Каким Европа видела Петра: петровская иконография в западноевропейских изданиях XVIII-XIX". Здесь представлены изображения Петра I из старинных европейских изданий — в виде инсталляций и цифровых копий.

Обе выставки созданы к 350-летию со дня рождения Петра I в рамках работы Ассамблеи петровских музеев России.