"У нас зарегистрирован национальный туристический брендовый маршрут протяженностью более 100 км, который охватывает и горы, и равнины. Мы ожидаем, что он начнет функционировать в 2023 году ", — цитирует Мизиева пресс-служба главы и правительства региона.

Руководитель ведомства отметил, что республика в этом году выиграла субсидию Ростуризма на сумму 82 млн рублей, благодаря которой 23 грантополучателя благоустраивают туристические маршруты в регионе.

По словам Мизиева, турпоток, налоговые отчисления от сферы и номерной фонд в Ингушетии с 2020 года только увеличиваются. В январе был зарегистрирован один туроператор в регионе, сейчас их уже пять, это отражает специфику и динамику развития туризма. Власти Ингушетии ожидают увеличения турпотока на 15-20% по итогам 2022 года.

В 2023 году на нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства " регион получит субсидию в размере 184,4 млн рублей. На эти средства в 2023 году будет создано 10 кемпинговых зон в горном Джейрахском районе, поскольку именно он является самым популярным у туристов. Также эти средства направят на приобретение туристского оборудования, оборудования для информационных центров, пунктов проката, разработку новых турмаршрутов, создание электронных путеводителей.

По словам Калиматова, развивая туризм в регионе, власти повышают доходы бюджета, создают рабочие места.

"Работа по повышению туристического потенциала региона ведется, и на это нам федеральным центром выделяются средства. А если к нам еще и инвесторы зайдут, желающие вложиться в эту отрасль, то желающих посетить нашу республику и полноценно отдохнуть здесь будет много ", — отметил Калиматов.

По данным пресс-службы, всего в горной Ингушетии более 5 тыс. древних памятников, от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Среди наиболее известных памятников — башенные селения: Таргим, Хамхи и Эгикал, крупнейший и отлично сохранившийся замок Эрзи, один из древнейших в РФ христианских храмов Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса "Семь чудес России".