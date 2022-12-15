"Официальный старт горнолыжному сезону 2022/2023 на курорте "Архыз" будет дан 17 декабря. Гостей горнолыжного комплекса ждут массовые заезды, кукольный театр, бесплатные мастер-классы для лыжников, дискотека и катание под сеты ди-джеев", — говорится в сообщении.

Тестовое зимнее катание на горнолыжных трассах "Архыза" открылось 10 декабря.

По словам гендиректора "Кавказ.РФ" Николая Гончарова, за несколько дней с момента тестового запуска курорт посетили уже больше 5 тыс. гостей.

"В этом году впервые в своей истории "Архыз" открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% обеспечены системами снегогенерации", — приводит пресс-служба слова Гончарова.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.