"Площадь туркластера в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 гектаров. К 2026 году предполагается обустроить береговую полосу протяженностью 6 км, создать современную туристскую инфраструктуру. Реализация проекта сможет привлечь не менее 50 млрд инвестиций для развития сферы туризма в Дагестане", — цитирует пресс-служба слова заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, посетившего республику в четверг с рабочим визитом.

Еще одним фактором повышения развития туризма в регионе и качества жизни населения республики Назаров в ходе осмотра очистных сооружений в Дербенте назвал масштабную модернизацию системы ЖКХ.

"Первые очистные сооружения в Дербенте планируется запустить в первом квартале 2023 года благодаря реализации госпрограммы по развитию Северного Кавказа. Их мощность составит 25 тысяч кубометров в сутки. Объекты еще не введены в эксплуатацию, но одна из главных проблем уже решена: сбросы неочищенных стоков в рекреационной зоне побережья Каспийского моря ликвидированы", — сообщил глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов министру.

Пресс-служба правительства республики уточняет, что Каспийский кластер расположится на побережье Каспийского моря в границах трех муниципальных образований: Махачкалы, Каякентского и Дербентского районов. Планируется, что морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тыс. туристов в год.

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к реализации проекта в 2023 году.