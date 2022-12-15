Протяженность первой в республике тюбинговой трассы для катания на ватрушках составит 450 метров.

Кроме того, в экопарке откроется всесезонная детская тюбинговая горка с пятью трассами спуска протяженностью более 45 метров, 30-метровый детский троллей, а также детский городок с башней, горками и проходами.

Отмечается, что трассы, построенные по индивидуальному проекту, прошли сертификацию и безопасны для катания.

Открытие новых туристических объектов в экопарке "Долина Нарзанов" запланировано на 17 декабря.

Экопарк "Долина Нарзанов" — круглогодичный бальнеологический курорт в Кабардино-Балкарии, расположенный в урочище Лахран на высоте 1300 метров. На территории парка функционируют 17 незамерзающих нарзанных источников.