"Мы сейчас прорабатываем вопросы касательно нашего подвижного парка. В целом мы запланировали увеличение составности, и планируем, что будет увеличено дополнительно на 350-400 вагонов", — сказал Сатретдинов на заседании "круглого стола" об итогах высокого туристического сезона в Крыму в 2022 году.

Он уточнил журналистам, что в летний период 2022 года на крымском направлении было задействовано около 650 вагонов. Таким образом, парк вагонов может вырасти примерно в полтора раза.

Среди приоритетов работы ГСЭ он также назвал увеличение скорости движения поездов.

"С учетом реализации планов мы планируем перевезти (в 2023 году — ИФ) не менее 3,8 млн пассажиров", — сказал Сатретдинов на заседании.

По данным местных властей, туристический поток на полуостров с начала года из-за логистических сложностей снизился на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем — до 6,3 млн человек.