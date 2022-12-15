"Департамент инициировал вместе с местными гидами семь разных аутентичных программ для туристов. Это возможность глубже понять культуру и традиции, познакомиться с местными жителями, совершить, например, ночную экскурсию по Абу-Даби", — рассказала она на презентации эмирата в четверг.

Как отметили в департаменте, туры доступны на сервисе по бронированию жилья для туристов Airbnb. Они включают дегустацию блюд национальной кухни, посещение восточных базаров, соревнований по различным видам спорта и достопримечательностей.

Кроме того, ведомство запустило собственную брендинговую кампанию Experience Abu-Dhabi, которая поможет туристам изучить особенности региона и спланировать поездку по своему вкусу – пляжный туризм, посещение пустыни, экстрим, культура.

"В 2023 году мы ожидаем открытия нового тематического парка – SeaWorld Abu-Dhabi на острове Яс. Наверное, этот проект самого большого аквариума в регионе финализирует развитие всего острова", — добавила Филатова.

Она также напомнила, что в Абу-Даби из Москвы летают авиакомпании Etihad Airways и Air Arabia с частотой 10 раз в неделю и ежедневно соответственно.