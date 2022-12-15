В частности, назначены поезда из Оренбурга, Орска и Челябинска в Москву и Тюмень.

Так, в Москву дополнительно отправятся три поезда из Челябинска, по два — из Орска и Оренбурга. Кроме того один поезд назначается из Москвы в Челябинск, один — из Тюмени в Оренбург.

На большинство поездов билеты уже в продаже, отмечается в пресс-релизе.

ЮУЖД действует на территории 7 российских регионов: Челябинской, Курганской, Оренбургской, частично Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Башкирии, а также Северного Казахстана.