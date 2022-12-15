"В этом году мы сознательно оказались от излишне праздничного контента, массовых гуляний и праздничных концертов", — написал Темрезов в своем телеграм-канале по итогам заседания Антитеррористической комиссии и Координационного совещания по обеспечению правопорядка в КЧР.

Глава региона отметил, что, вместе с тем, все новогодние утренники и представления для детей пройдут по плану.

"Новый год — это прежде всего, праздник для детей, и мы должны обеспечить не только их организованное проведение, но и обеспечить должный уровень безопасности". — подчеркнул глава региона.

В рамках совещания был обозначен комплекс мероприятий по усилению мер общественного порядка на период новогодних праздников и каникул, особенно в местах массового скопления детских коллективов, добавил Темрезов.