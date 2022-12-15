В частности, федеральное финансирование в размере 476,6 млн рублей планируется направить на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для двух крупных инвестиционных проектов, которые реализуются совместно с корпорацией "Туризм.РФ", — бальнеологического курорта "Сапфир Урала" и всесезонного многофункционального курорта "Аджигардак".

Кроме того, в рамках государственной программы "Развитие туризма в Челябинской области" 83,8 млн рублей из областного бюджета планируется направить на разработку мастер-плана одной туристской территории, одного туристического маршрута, продвижение туристического потенциала Челябинской области через портал Chel.travel, организацию информационных туров, помощь в организации съемок тревел-программ, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, форумах в сфере туризма.

"В 2023 году планируется аттестовать 300 экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Запланирована работа по утверждению перечня экскурсионных маршрутов для прохождения на территории Челябинской области группами туристов с участием детей в рамках самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до конца этого года будут разработаны мастер-планы по развитию территории вокруг реки Ай и заповедника Аркаим. Предполагается, что в 2023 году будет реконструирован базовый туристический лагерь на территории Аркаима, в первом квартале 2023 года — подготовлен мастер-план по озеру Тургояк.

Для предприятий, работающих в сфере туризма, формируется благоприятный инвестиционный климат.

Так, до конца 2024 года установлена нулевая процентная ставка по налогу на имущество для трех-четырех-и пятизвездочных гостиниц.

Также для организаций, реализующих приоритетные инвестпроекты в сфере предоставления мест для временного проживания, снижена ставка налога на прибыль до 13,5% и установлена нулевая ставка по налогу на имущество.

Кроме того, устанавливается возможность получения земельных участков в аренду без проведения торгов под строительство объектов туриндустрии — гостиниц и предприятий общественного питания.

Всего в Челябинской области насчитывается более 530 коллективных средств размещения, число номеров составляет около 19,5 тысяч.