"Постепенно, но активно мы возвращаемся к допандемийным показателям турпотока. За 10 месяцев 2022 года число туристов из России, посетивших Абу-Даби выросло на 203% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также турпоток из РФ всего на 7% отстает от дрпандемийного 2019 года", — сказала она на презентации эмирата в четверг.

По данным департамента по культуре и туризму Абу-Даби, в октябре Россия заняла пятое место по турпотоку в эмират, уступив только Индии, Великобритании, США и Саудовской Аравии. По сравнению с октябрем 2021 года число путешественников из России выросло на 284%.

Как отметили в ведомстве, российские туристы – лидеры по продолжительности отдыха в Абу-Даби. В среднем они проводят в эмирате 5-6 дней, а граждане других стран отдыхают там в среднем три дня.