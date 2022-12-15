"По прогнозу экспертов, в новогодние каникулы поездами компании воспользуются до 117 тысяч пассажиров — это прирост плюс 25% к прошлому году", — сказал Сатретдинов на заседании "круглого стола", посвященного итогам высокого туристического сезона в Крыму в 2022 году.

Он напомнил, что с 11 декабря поезда "Таврия" начали курсировать в Крым по зимнему расписанию, причем, за счет увеличения скорости движения удалось сократить время их следования.

"В зимний период на полуостров ежедневно будет прибывать 3,5-4 тысячи наших пассажиров. В целом с декабря по март будет курсировать десять поездов: четыре — из Москвы, два — из Санкт-Петербурга, по одному — из Перми, Омска, Архангельска и Кисловодска", — сообщил представитель ГСЭ.

Сатретдинов также сказал, что рост объема перевозок за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года составил 76,8%.

По данным местных властей, туристический поток на полуостров этим летом снизился на 19% по сравнению с летом 2021 года — до 4,2 млн человек. В целом за январь-август в Крыму отдохнули почти 5,3 млн человек.