"Прошедшие в горах Сочи в последнюю неделю снегопады позволяют открыть тестовое катание раньше запланированного на 23 декабря старта сезона. Уже в ближайшие выходные 17-18 декабря лыжники и сноубордисты смогут обновить трассы горной долины Цирк-2 на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг в пресс-службе курорта.

Там уточнили, что к новому сезону Курорт Красная Поляна расширил ассортимент услуг для гостей, как катающихся, так и просто приезжающих отдохнуть в горы.

Так, впервые по ски-пассу курорта можно будет бесплатно тренироваться в рейс-зоне, в пунктах проката появится аренда горнолыжной одежды, на детском учебном склоне Академии райдеров создана комфортная зона для отдыха родителей. Кроме того, в зоне выката на высоте 960 метров полностью обновлена территория Après Ski, где появилась новая панорамная терраса с видом на горы и создано большое пространство для музыкальных вечеринок. Для желающих отдохнуть после катания в более расслабленной обстановке, появятся две новые wellness-зоны: в отеле Novotel Resort 5* открытый подогреваемый бассейн, а в Горных банях "4 СТИХИИ" — пятый комплекс с бассейном, купелью и русской парной.

Постояльцы отелей и апартаментов получат персональный зимний гид со спецпредложениями – скидки и бонусы на ски-сервисы, рестораны, спа и магазины курорта.

В зимнем сезоне 2022/2023 Курорт Красная Поляна предложит лыжникам и сноубордистам 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъёмников с перепадом высот от 540 до 2300 метров над уровнем моря.