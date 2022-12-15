"За январь-ноябрь 2022 года турпоток в республику составил 6,3 млн туристов, что, будем говорить откровенно, на 30% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. 2021 год, безусловно, был рекордным по всем показателям, 2022-й должен был быть еще более успешным", — сказал министр в четверг на заседании "круглого стола" по итогам высокого турсезона.

Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической отрасли за девять месяцев составили 2,91 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, добавил министр. В целом результаты он назвал достаточно серьезными в условиях логистических сложностей.

По прогнозу Минкурортов, по итогам года вместе с данными за новогодние праздники турпоток достигнет 6,5 млн, но показатель все равно останется примерно на треть ниже прошлогоднего.