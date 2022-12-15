Выставка расскажет о том, как праздновали в Петербурге Рождество и Новый год, как готовились к праздникам, какими зимними хлопотами и развлечениями была отмечена жизнь петербуржцев. Посетители узнают о шумных балах, уличных гуляниях и катальных горах на Неве, катаниях на коньках у Академии художеств и конных бегах по льду Невы, о зимних дорогах, проложенных через застывшую Неву, и поездках на санях по заледенелым каналам.

На выставке представлены уникальные предметы: бальные платья и веера, маскарадные костюмы, подарочная товарная упаковка для сладостей и чая, поздравительные открытки, живописные и графические виды заснеженного города и многое другое, что связано с зимними праздниками в Петербурге.

"Зима в Петербурге проходила нескучно, и петербуржцы умели использовать ее прелести со вкусом и размахом. Как только снежный покров становился достаточно плотным, на улицах Петербурга появлялись двуколки, коляски на полозьях, и, конечно же, легендарная русская тройка. По Невскому проносились сани с дамами в роскошных шубах в сопровождении кавалеров", — отмечают в музее.

На выставке можно увидеть городские пейзажи XIX века, запечатлевшие зимние улицы Петербурга, извозчиков, катание на санях, в том числе акварели Садовникова "Проезд императора Николая I по Дворцовой площади" (1843) и "Невский проспект у Аничкова дворца".

О светских увеселениях северной столицы в период зимних праздников на выставке расскажут подлинные предметы конца XIX — начала XX века: бальное платье, зимнее пальто и муфта, веера и дамские сумочки, атласные записные книжки, декоративные цветы и картинки из модных журналов.

Как только на Неве вставал лед, она превращалась в главный проспект города. На месте Дворцового моста устанавливались так называемые ледяные горы. Их высота была около 25 метров — скат с такой горы порой достигал сотни метров. Скатиться можно было на санках, коньках, а порой и обычной доске. Под горами кипела праздничная жизнь — устраивались балаганы, запускались фейерверки, продавались угощения. Посетители выставки увидят изображения XVIII-XIX веков, запечатлевшие ледяные горы и балаганы на Неве у Смольного монастыря, на Английской набережной и на Адмиралтейской площади.

Лёд на Неве был настолько крепким, что перед стрелкой Васильевского острова создавали ипподром, где проходили гонки на тройках. На выставке представлена литография Авнатамова и Брезе по рисунку Шарлеманя "Бег на императорский приз рысистых лошадей на реке Неве в С. Петербурге в сторону Зимнего дворца" (1859).

О детских радостях в ожидании Рождества и развлечениях на святочной неделе расскажут старинные поздравительные открытки, красочные упаковки от карамели, конфет монпансье и других сладостей, а также домашний кукольный "Театр Гиньоль" (1867).

Посетители выставки тоже станут зрителями театрализованной постановки. Несколько раз в неделю на выставке будут оживать декорации спектакля "Зимний ветер". Сказка, навеянная мирами Погорельского и Одоевского, Гофмана и Чайковского, перенесет в детские воспоминания о снегопаде, горках и коньках, походе с мамой на "Щелкунчика", рождественском сочельнике в кругу семьи, мандаринах и книгах с картинками.