"Исходя из ежесуточных данных, пассажиропоток может составить до 2,75 млн человек", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что до последнего времени существенный рост пассажиропотока был обеспечен развитием внутренних направлений, однако в последнее время прирост стал давать трафик в Таиланд, куда "самолеты летят с полной загрузкой".

Согласно пресс-релизу аэропорта, 15 декабря он встретил 2,5-миллионного с начала года пассажира.

По данным авиапредприятия, в 2021 году оно обслужило 2,108 млн пассажиров. Таким образом, в 2022 году пассажиропоток может вырасти на треть.

Рекордным за всю историю работы аэропорта стал 2019 год, тогда предприятие обслужило 2,463 млн человек.

Согласно пресс-релизу аэропорта, в следующем году он рассчитывает обслужить 3 млн пассажиров.