По ее данным, в этом году туроператоры отправят в новогодние туры в общей сложности порядка 630 тыс. человек, что на 10-15% больше, чем годом ранее.

"Большая часть новогодних турпакетов за две недели до Нового года продана. Самое востребованное направление на праздники у туркомпаний, как и в прошлом году, Россия. В своей стране, по предварительным прогнозам, будут отдыхать порядка 350 тыс. клиентов туроператоров, что на 15% больше, чем в 2021 году. В Краснодарском крае, Москве и Петербурге новогодний турпоток вырастет больше, на 30-35%", — отмечают в АТОР.

Такой рост туроператоры объясняют тем, что на прошлые новогодние праздники еще действовали ковидные ограничения, которые ограничивали турпоток.

Среди российских направлений, помимо Краснодарского края и двух столиц, популярны также Кавминводы и горнолыжные курорты, расположенные в разных регионах.

"Новогодний турпоток за рубеж у туроператоров в этом году тоже в целом выше прошлогоднего на 10-15%. По предварительным оценкам в зарубежные страны на каникулы отправятся около 275-290 тыс. организованных туристов. Лидер спроса и у самостоятельных, и у организованных туристов — ОАЭ. У туроператоров с эмиратами конкурирует по объемам Египет. Также в первой пятерке — Турция, Таиланд и индийский штат Гоа", — сообщает ассоциация.

Во вторую пятерку наиболее востребованных зарубежных направлений у туроператоров на Новый год входят Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы и Катар.

Самый дешевый вариант новогодней поездки из Москвы по данным АТОР — экскурсионный тур по России. Стоимость таких путешествий начинается от 60 тыс. рублей на двоих, включая транспорт. Самые дорогие туры предлагаются на Мальдивы и Сейшелы — здесь стоимость полного пакета на двоих начинается от 265-300 тыс. рублей с размещением в отелях 3* или гестхаусах.