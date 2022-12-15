Это вторая часть выставочного проекта Русского музея "Художники о войне и мире". На выставке будет представлено около 120 работ из коллекции музея, многие из которых мало известны широкой публике.

Среди произведений — картины Ивана Крамского, Владимира Маковского, Иллариона Прянишникова, Бориса Кустодиева и других мастеров. Живописные работы будут дополнены скульптурами, предметами декоративно-прикладного и народного искусства, лито- и фотографиями.

Экспозиция, охватывающая значительный период русского искусства (XIX-XXI век), построена по тематическому принципу. Названием для разделов послужили известные пословицы и поговорки: "Вся семья вместе, так и душа на месте"; "Семья сильна, когда над ней крыша одна"; "В доме ни одной книжки — плохи у хозяина делишки" и другие.

Залы выставки познакомят посетителей с домашним бытом различных эпох — от самой ранней работы первой трети XIX века до картин наших современников.

Выставочный проект Русского музея под общим названием "Художники о войне и мире" — диптих. Составляющие его выставки "Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI — ХХ века" и "Дом и семья. Картины мирной жизни" посвящены двум важным аспектам существования человека, которые осознаются как противоположности. Первая часть этого диптиха обращена к образам военных будней, другая — к теме домашнего очага и семейного круга как хранителя нравственных ценностей русского народа.