Ханты-Мансийск. 15 декабря. ИНТЕРФАКС — Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) с 8 января запускает рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Челябинск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Время в полете составит менее трех часов.

"Продолжая развивать связь Югры с Уралом, запускаем прямые перелеты между двумя регионами. Кроме того, осенью мы уже включили в расписание рейс Ханты-Мансийск — Челябинск", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время полеты по маршруту Сургут — Челябинск дважды в неделю (по понедельникам и четвергам) выполняет авиакомпания Red Wings.