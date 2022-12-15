"Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы "Мир" проводится уже венесуэльским банком", — сказал он.
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РФ прорабатывает с банками Венесуэлы возможность работы карты "Мир"
КАРАКАС. 15 ДЕКАБРЯ. ИНТЕРФАКС — Россия прорабатывает с венесуэльскими банками возможность работы карты "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам российско-венесуэльской межправкомиссии.