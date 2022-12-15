"Появление скоростной современной трассы от Москвы до Тюмени с разрешенным порогом скорости в 130-140 км в час позволит преодолеть 2 тыс. 400 км практически за сутки при средней скорости в 100 км в час. То есть, в летнее время можно будет легко, "с ветерком", доехать из Екатеринбурга до Москвы за один световой день — 16-17 часов", — цитируются в сообщении центра слова профессора РАНХиГС, доктора экономических наук Роберта Акьюлова.

По его мнению, таким образом это позволит увеличить показатели внутреннего туризма и спровоцирует повышенный интерес со стороны иностранных путешественников к Уралу и Сибири.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о завершении работ на участке автомагистрали М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань" во Владимирской области протяженностью 58 км. Кроме того, по его словам, в 2024 году будет запущено движение по трассе "Казань — Екатеринбург". Тогда же власти планируют полностью запустить движение по трассе "Екатеринбург — Тюмень".