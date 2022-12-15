"Что касается каких-то салютов, фейерверков, у нас в области этого не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это сделать отдельно взятой семье", — сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".

Он отметил, что жители смогут запускать фейерверки в Московской области самостоятельно.

В Подмосковье в праздничный сезон организуют культурно-образовательные мероприятия, прогулки по паркам и лесам области.

Ранее главы городских округов Одинцово, Орехово-Зуево и Подольск сообщили о решении отменить проведение фейерверков на своих территориях в Новый год и Рождество.