Первый рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх запланирован на 20 декабря.

"Полеты по каждому из этих направлений будут выполняться раз в десять дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел", — отметили в компании.