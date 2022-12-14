Авторами выступили депутаты "Единой России" Антон Рудаков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Документ предлагает вести государственный учет и регистрацию аттракционов, указывая сведения о собственниках, техосмотре и дислокации каруселей. Неучтенные аттракционы использовать запрещается.

Проект также подразделяет аттракционы, которые оказывают на пассажиров "биомеханические воздействия", на: механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды); механизированные вращательного движения; механизированные сложного движения; автодромы и картинги; надувные; водные немеханизированные; немеханизированные; аттракционы для детей.

Чебыкин указал, что на сегодняшний день федерального закона, регламентирующего вопросы эксплуатации, технического состояния, государственной регистрации аттракционов не существует, в связи с чем субъекты РФ принимают собственные, которые зачастую противоречат друг другу.

"На практике это приводит к различным подходам к осуществлению деятельности в области регистрации, технического состояния и эксплуатации аттракционов. Кроме того, проведение контрольных мероприятий без соответствующего федерального закона не представляется возможным, что оставляет целую отрасль индустрии услуг развлечений, в большей степени оказываемых несовершеннолетним, неподконтрольной государству", — сказал Чебыкин.

От противоречий, считает он, страдают как клиенты, так и владельцы передвижных аттракционов, если они путешествуют из региона в регион. При этом, по мнению депутата, самым небезопасным аттракционом является батут, операторы которого зачастую не знают его технических данных и не умеют оказывать первую помощь.

Законопроект в целом устанавливает правовые и организационные основы этой деятельности, определяет полномочия правительства РФ, федеральных и региональных властей. Конкретные регламенты для каруселей должен будет разработать уполномоченный орган, авторы документа рассчитывают, что им будет избран Ростехнадзор.

В случае принятия закона предусмотрен переходный период в полгода, чтобы бизнес адаптировался к новым требованиям.

За документ проголосовал 41 депутат, четверо воздержались, один выступил против.