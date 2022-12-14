Так, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что власти города решили не проводить на новогодние праздники массовые гуляния и фейерверки.

Власти Оренбурга также решили отказаться от фейерверков во время Нового года, сообщил глава города Сергей Салмин в ходе заседания оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам. По его словам, не будет и торжественных открытий елок и новогоднего фейерверка.

Большие торжества отменены и в Перми. Власти столицы Прикамья и Саратова решили не запускать традиционные фейерверки. Такое же решение принято и в Уфе.

Больших праздненств в этом году не будет и в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов, отметив, что Новый год — семейный праздник.

Отметить Новый год скромнее решили и в Марий Эл. "Решили отметить начало следующего года скромнее и не направлять бюджетные средства на покупку новых декораций. Городские улицы нарядим в прошлогодние гирлянды", — написал на своей странице в соцсети мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

По такому же пути пошли и в Мордовии, и в Чувашии, и в Кировской области. Как сообщает пресс-служба кировского правительства, для украшения зданий будут использованы декоративные и световые конструкции, закупленные ранее. В регионе также исключено использование фейерверков и салютов при проведении праздничных мероприятий. Пресс-служба администрации Кирова сообщает, что проведение массовых мероприятий в новогоднюю ночь не планируется.

Новогодние каникулы пройдут без массовых гуляний и концертов и в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, глава Самары Елена Лапушкина во время эфира в соцсетях сообщила, что в этом году в городе не приобретали новых новогодних украшений, а использовали запасы с прошлых лет.

В Удмуртии в этом году не будет традиционного многодневного фестиваля "Вместе теплее" и фейерверков на новогодние праздники.

В свою очередь, глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил в своих соцсетях, что город отказывается от дополнительной иллюминации.

Во многих регионах власти подчеркивают, что новогодние мероприятия будут ориентированы прежде всего на детей.

"Новый год — это, в первую очередь, праздник для детей. За такой формат предстоящих новогодних праздников высказалось большинство жителей региона", — сообщил в своем телеграм-канале кировский губернатор Александр Соколов.

В Нижнем Новгороде состоится традиционная "Горьковская елка", на которую в этом году будут приглашены не только дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, лауреаты конкурсов и победители соревнований, но и малыши из семей вынужденных переселенцев и те, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации.

Несмотря на сокращение мероприятий, власти регионов Поволжья постараются создать новогоднюю атмосферу для всех.

"Мы постараемся создать в городе праздничную новогоднюю атмосферу, организовать места, где можно погулять и активно провести время с семьей в новогодние каникулы", — сообщил глава Оренбурга Сергей Салмин.

Так, на центральной площади города будет построен новогодний городок с катком и фудкортом и установлена 25-метровая елка. На улицах города появятся новогодние баннеры с фотографиями оренбуржцев. Елки установят в парках и скверах, вдоль магистральных улиц, а также во дворах многоэтажек.

Нижегородская ярмарка, отметившая в этом году 200-летие, станет одной из основных новогодних площадок в столице Приволжья, сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Будет работать большой уличный каток, откроется резиденция Деда Мороза, откроется ледовый городок, новогодняя ярмарка и фуд-корты. На центральной пешеходной улице города — Большой Покровской — в каникулы будут выступать уличные музыканты, а на стенах Нижегородского кремля покажут аудиовизуальное представление.

Кроме того, совместно с ассоциацией рестораторов идет разработка специального новогоднего меню. Оно будет действовать в нижегородских ресторанах с 23 декабря все новогодние каникулы.

В Уфе к Новому году установят две главные пиксельные елки и обустроят 16 ледовых городков в разных частях города, сообщила пресс-служба мэрии. С 25 декабря на набережной реки Белой откроется резиденция Деда Мороза и самый большой городской каток протяженностью 800 метров. В новогоднюю ночь на площадке перед Горсоветом будет организована концертная программа.

В Перми празднование Нового года будет посвящено 300-летию города. Так, объекты ледового комплекса будут посвящены значимым для истории Перми людям — Василию Татищеву, Екатерине Великой и другим. Впервые после коронавирусных ограничений здесь установят горки. Улицы города украсят 2,7 тыс. свето-иллюминационных объектов.

Власти Ижевска подчеркивают, что в городе нет запрета фейерверков для населения. В городе для этого организованы несколько площадок.

В Татарстане также состоятся новогодние праздничные мероприятия. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы республики, в этом году пройдет более 100 бесплатных мероприятий. Так, с 27 декабря по 3 января артисты казанского цирка, жонглеры, акробаты и эквилибристы, будут представлять программу "Жизнь игрушек". Уникальное цирковое представление впервые покажут в восьми общественных пространствах столицы Татарстана.