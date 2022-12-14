По данным ведомства, работы планируют провести на участке протяженностью около 1,5 км от плотины до святого источника "Белый колодец" (вторая очередь), включая улицы Первомайскую, Музейную, Пожарского, два пешеходных спуска по улице Кузнецкий спуск и улице Парковая (площадь вокруг Зарайского Кремля).

Здесь запланирована установка видеонаблюдения, наружного освещения, обустройство систем водоснабжения, систем канализации, электроснабжения и электроосвещения, а также благоустройство и создание малых архитектурных форм.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство набережной опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Завершить работы планируется в 2023 году.

Как сообщалось, проект благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске стал победителем шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.