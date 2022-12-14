"Развитие проекта "Карта туриста" на базе платежной системы "Мир" для иностранных туристов обсуждалось на совещании с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его итогам Минэкономразвития определено ведомством, ответственным за межведомственную координацию и отраслевое масштабирование проекта "Карта туриста". В проработке проекта также поручено принять участие Минцифры, Минфину, МВД, ФСБ, Росфинмониторингу, Банку России и другим организациям", — сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом совещания.

Он добавил, что активное участие в разработке проекта принимает Центробанк. Министр экономического развития Максим Решетников представит в правительство доклад по вопросам развития проекта до 26 декабря.

Ранее туроператоры заявляли, что одна из причин отсутствия иностранных туристов в России – проблема с платежами после ухода иностранных платежных систем Visa и MasterCard. Из-за невозможности расплатиться картами туристам нужно везти с собой наличные, что создает неудобства и дополнительные риски для безопасности.